Allrisk verzekerd, toch geen dekking bij gaslek

Geld

’NN moet 350 miljoen betalen voor woekerpolissen’

- Nationale-Nederlanden (NN) had begin jaren negentig bepaalde kosten van zogenoemde woekerpolissen nooit in rekening mogen brengen, heeft de rechter in Rotterdam bepaald. Volgens claimorganisatie Wakkerpolis moet de verzekeraar daarom met zo’n €350 miljoen compensatie over de brug komen. Toch is de...