FNV juicht openbaarmaking uitbuiters toe

De FNV is blij met het voorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om bedrijven die zich schuldig maken aan onderbetaling of die illegalen in dienst hebben met naam en toenaam bekend te maken. ,,Dit zijn goede plannen van minister Asscher om uitbuiting en schijnconstructies aan te pakken'', zei Mariëtte Patijn, arbeidsvoorwaardencoördinator bij de FNV zaterdag.