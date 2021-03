Porno-afpersmail gaat rond: trap er niet in

Geen zorgen, er zijn niet echt filmpjes van u gemaakt terwijl u eventueel naar porno keek. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Heb jij ook een mail ontvangen over dat je een pornografische website hebt bezocht, stiekem bent gefilmd via je webcam en dat deze beelden van jou zullen worden verspreid? Dan ben je niet de enige. Trap er niet in, deze afpersmail is pure bluf.