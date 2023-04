Premium Het beste van De Telegraaf

AI op de werkvloer: ’veel voordelen, maar blijf kritisch’

Door Sophie Zimmerman Kopieer naar clipboard

Michiel van de Plassche heeft logo en website van zijn bedrijf ontworpen met hulp van generatieve AI-tools. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - Kunstmatige intelligentie was tot voor kort voor heel veel mensen een ver-van-mijn-bed-show, maar sinds de lancering van chatbot ChatGPT beginnen velen te beseffen dat er een technologische revolutie aan de gang is, waar we niet meer omheen kunnen. Ook steeds meer ondernemers ontdekken de voordelen.