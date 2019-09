Groei economie eurozone blijft 0,2 procent

Luxemburg - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een definitief cijfer. Daarmee ligt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) lager dan in de voorgaande periode toen sprake was van een plus van 0,4 procent.