’Dagelijkse beweging is een ontzettend sterk medicijn’

Bekende, zoals hier zanger Jan Keizer, en gewone Nederlanders trekken dagelijks aan spullen van het Italiaanse Technogym. Ⓒ ANP/HH

ROME - De coronacrisis plus het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio deden Technogym het afgelopen jaar pijn. In totaal 12.000 atleten, ook uit Nederland, leunen op het Italiaanse bedrijf van fitnessapparatuur en digitale sportdiensten. Maar met de Spelen in zicht voor juli en de heropening van sportscholen, ziet topman Nerio Alessandri, die op zijn 22e jaar Technogym zelf oprichtte, de toekomst zonnig in.