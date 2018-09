Laagste aantal bouwvergunningen in 60 jaar

Sinds het begin van de crisis op de vastgoedmarkt in 2008 is het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend met 70 procent afgenomen. De daling is met 76 procent het sterkst bij koopwoningen. Het aantal bouwvergunningen voor huurhuizen daalde in 5 jaar tijd met 55 procent.

Vorig jaar was de afname juist bij huurwoningen iets sterker. Vooral woningcorporaties waren fors minder actief in de nieuwbouw, met een afname van het aantal bouwvergunningen met 43 procent. De regionale verschillen zijn groot. In Zeeland en Friesland ging het aantal vergunningen met meer dan de helft omlaag, terwijl in Utrecht sprake was van een toename met 18 procent.

Het aantal vergunningen voor een verbouwing is in 2013 nagenoeg gelijk gebleven. Er werd 8600 maal toestemming verleend voor een verbouwing van 50.000 euro of meer. In totaal verspijkerden woningeigenaars voor 2,75 miljard euro aan hun bezit, 8 procent meer dan in 2012.