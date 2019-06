Ideaal: vier lange dagen, fulltime salaris

Dat blijkt uit onderzoek door hr-dienstverlener ADP onder ruim 10.000 mensen in acht Europese landen, onder wie 1400 Nederlanders.

Vooral 35- tot 44-jarigen, werknemers die vaak jonge kinderen zullen hebben, willen graag een dag minder werken. Jongeren (16-24) en 55-plussers hebben die wens minder. Zij blijven liever gewone werkdagen maken.

Salaris

Hoewel de meeste werknemers (56%) graag vier dagen zouden willen werken, is 78% daarvan niet bereid salaris in te leveren. Slechts een op de acht werknemers zegt vier dagen te willen werken, ook als dat betekent dat ze dan nog maar 80% van hun salaris krijgen.

In Nederland is een ruime meerderheid van 61% voorstander van een kortere werkweek. Ook in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is willen ruim zes op de tien werknemers het liefst vier dagen werken. In Polen wil echter slechts 38% dat.

Overigens maken Nederlanders gemiddeld genomen de korste werkweken van Europa: 28 uur. Dat komt doordat er heel veel mensen parttime werken: maar liefst 55%. Zij maken gemiddeld 20 uur per week. Fulltime werkenden zijn gemiddeld 39 uur in touw.

Flexibiliteit

„Het thema leeft onder een brede groep werknemers in heel Europa, maar het is lastig om hier als werkgever aan tegemoet te komen als de meerderheid niet direct bereid is om hiervoor salaris in te leveren”, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland.

„Werkgevers kunnen deze uitkomsten ook breder interpreteren en kijken naar andere mogelijkheden om medewerkers meer flexibiliteit te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van de mogelijkheid om extra vrije dagen te kopen door het inzetten van een bonus of dertiende maand.”