Column: de lange weg van Latijns-Amerika

Het volk deelt zelden mee in de welvaart. Ook in Bolivia wordt geprotesteerd. Ⓒ AFP

Er wordt in de hele wereld flink geprotesteerd, in rijke landen en in arme landen, voor maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, en zelfs tegen die maatregelen. Maar als we het hele veld overzien, valt op dat onder de landen waar mensen de afgelopen maanden de straat op zijn gegaan, zich veel Latijns-Amerikaanse landen bevinden. Is dat toeval?