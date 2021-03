Profiel: brein achter olieboycot Opec overleden

Ahmed Zaki Yamani in 1973 met Ruud Lubbers, als minister van Economische Zaken Ⓒ ANP/HH

De man die Nederland zijn autoloze zondagen opdrong, is niet meer. Ahmed Zaki Yamani (90) werd in 1973 wereldberoemd als olieminister van Saoedi Arabië en de facto leider van de Opec, toen hij Westerse geallieerden die Israël steunden in de Jom Kipoeroorlog trachtte te raken met een olieboycot.