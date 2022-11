Nieuwe iPhone onder de kerstboom wordt lastig

Bij KPN is de levertijd vier tot zes weken. Bij Bol.com is de iPhone 14 Pro met een geheugen van meer dan 128 GB helemaal niet leverbaar.

Foxconn

Apple verlaagde zijn totale productiedoelstelling eerder al van 90 miljoen stuks naar ongeveer 87 miljoen stuks. Door de problemen bij de grootste iPhone-productielocatie van Apple in China, die van het Taiwanese Foxconn Technology, duurt de levering van de populaire iPhone 14 Pro-modellen volgens Counterpoint Research langer dan ooit. De marktonderzoeker meldt dat klanten in de Verenigde Staten nu tot 37 dagen moeten wachten voordat ze het nieuwe paradepaardje van Apple in huis hebben. Dat is veel langer dan bijvoorbeeld de levering van het vorige model, de iPhone 13.

De Foxconn-fabriek produceert het overgrote deel van de iPhone 14 Pro- en Pro Max-toestellen, Apple's populairste telefoons. Eerder deze week kwam naar buiten dat de onrust in de iPhone-fabriek mogelijk zorgt voor een productiestrop van 6 miljoen apparaten. Veel hangt af van hoe snel Foxconn Technology mensen weer aan de lopende band kan krijgen na een reeks gewelddadige protesten tegen coronamaatregelen. Om de onrust te beteugelen wil het bedrijf nu bonussen uitkeren aan het personeel.