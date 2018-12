'Docdata boekt gemengde resultaten'

De omzet was iets hoger dan verwacht, terwijl de aangepaste ebit lager was dan gedacht. De nettowinst lag in lijn met de verwachtingen.

Volgens de analist wijzen de resultaten op solide prestaties op het vlak van e-commerce in het afgelopen halfjaar en weet het bedrijf de krimp bij Zalando goed op te vangen. De voorspelling dat de omzet dit jaar daalt is volgens Den Drijver geen verrassing.

Het aandeel Docdata stond donderdag rond 9.25 uur 4,4 procent in de min op 15,51 euro.