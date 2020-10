’Euronext geeft flitshandelaren onzichtbare voorsprong’

In het handelssysteem Optiq van Euronext krijgen handelaren die betrokken zijn bij een aan- of verkoop daarover eerder informatie dan de rest van de markt. Dit zou gelden voor ongeveer 80 procent van de transacties, zoals de aan- en verkoop van futures en aandelen. Optiq, in augustus goed voor een handelsomzet van meer dan 140 miljard euro, werd twee jaar geleden in gebruik genomen bij de beurzen in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs. Later kwam Dublin erbij.

Het gaat weliswaar om een voorsprong van tientallen microseconden (een miljoenste seconde), maar dat is voor flitshandelaren genoeg om van te profiteren. Hun razendsnelle automatische handelsprogramma's kunnen direct na bijvoorbeeld een grote kooptransactie binnen een microseconde inspelen op een komende prijsstijging van een vergelijkbaar product.