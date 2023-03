Premium Het beste van De Telegraaf

Column: schoolontbijt is slechts symptoombestrijding

Door Martin Visser

Lang niet alle kinderen kunnen thuis ontbijten. Daarom bieden sommige scholen ontbijt aan. Ⓒ ANP/HH

De wekker gaat om 6.27 uur. Met een duf hoofd geef ik een ram op de telefoon en 9 minuten later gaat dat rotding weer. Sinds onze oudste naar de middelbare school gaat, is ook onze start van de dag vervroegd. Weliswaar met slechts twintig minuten, maar in de vroege ochtend is elke minuut slaap waardevol.