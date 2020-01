Philips overweegt verkoop huishoudelijke apparaten

Philips gaat de Air Fryers waarschijnlijk in de etalage zetten. Ⓒ eigen foto Philips Koninklijke 43.595 -1.59 %

Amsterdam - Philips bekijkt de opties voor zijn divisie voor huishoudelijke apparaten. Binnen het bedrijf wordt in eerste instantie een juridische structuur opgezet voor het onderdeel. Dat zal maximaal 18 maanden in beslag nemen. Volgens Philips past de tak niet in de toekomst van het bedrijf, dat zich als gezondheidstechnologieconcern heeft ontwikkeld.