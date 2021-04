Honger naar chips bij telecom jaagt omzet Besi omhoog

Besi maakt zelf geen chips, maar bijvoorbeeld machines waarmee chips worden verpakt en bewerkt. Daarbij maken ze apparaten waarmee chips op bijvoorbeeld 'moederboards' worden geplakt. Het uitbreiden van de productielijnen zet nog steeds door, om aan de vraag te voldoen.

Besi heeft daarbij wel, naar eigen zeggen net zoals de rest van de sector, last van "unieke uitdagingen bij de productie". Zo zijn er tekorten van belangrijke en wat minder belangrijke artikelen die de chiponderneming gebruikt. Ook op het vlak van transport en logistiek lopen de zaken wat minder soepel dan normaal, voor de coronapandemie.

"Orderboeken puilen uit"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„Een groei van 30,5% in omzet is onder alle omstandigheden sterk. Toch valt het resultaat bij Besi een klein beetje tegen door aan de ondergrens te blijven van zijn eigen raming van 30-40%, terwijl zijn sectorgenoten door de eigen verwachtingen heen zijn geknald. Het probleem met de aanleverketen neemt echter niet weg dat de orderboeken uitpuilen en dat de groei in het huidige kwartaal weer uitbundig belooft te worden.”

Mede door de problemen met het transport, kwam de omzet in de meetperiode wat lager uit dan Besi zelf eerder had voorzien. De opbrengsten stegen ten opzichte van het vierde kwartaal met 30,5 procent tot 143,2 miljoen euro. Het orderboek dikte fors aan tot 327,1 miljoen euro. De winst zakte enigszins, tot 37,6 miljoen euro, door het wegvallen van een belastingbate. Besi houdt er rekening mee dat de omzet in het tweede kwartaal met 30 procent tot 40 procent zal stijgen, door de aanhoudende chiptekorten wereldwijd.