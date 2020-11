Wetsvoorstel: toch recht op thuiswerken

Burgers en relevante partijen kunnen tot 18 december reageren op het voorstel. In de voorgestelde wetswijziging zou arbeidsplaats op dezelfde manier worden gezien als arbeidsduur.

Een werkgever mag het een werknemer alleen vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen weigeren meer of minder uren te gaan werken per week.

Thuiswerken

Als het wetsvoorstel aangenomen wordt, zou hij dezelfde goede redenen nodig hebben om een werknemer te verplichten op een bepaalde locatie, zoals op kantoor, te komen werken. Feitelijk wordt met dit wetsvoorstel het recht op thuiswerken verankerd.

Nu in de coronacrisis miljoenen Nederlanders zonder al te grote problemen maandenlang hebben thuisgewerkt, zal dat nog niet meevallen om zwaarwegende bedrijfsbelangen aan te voeren als reden waarom mensen niet thuis (of op andere locaties) zouden kunnen werken.