Europa nog te afhankelijk van Russisch gas: ’Haast met alternatieven’

Amsterdam - President Poetin heeft ons mooi in de tang. Nederland is voor vijftien procent van het gasverbruik afhankelijk van Russische import, en Europa nog veel sterker. Kunnen we daar voor de komende winter al vanaf? En hoe dan? Aantrekkelijk zijn de aanvoer van lng, isolatie en het oppoken van kolencentrales. Maar dat verlost ons niet van het gaswapen uit het Kremlin. „Er dreigt een somber scenario.”