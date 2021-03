Amsterdam - Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland gaat als eerste in Nederland woningen leasen van een extern bedrijf. Hiermee wil de woningcorporatie meer geld in de zak houden voor verduurzaming van hun eigen 20.000 huizen en geeft men het eigendom van de nieuwbouw uit handen aan een derde partij. De stap is opmerkelijk, omdat lease de woningcorporatie extra geld kost.