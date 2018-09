SBM Offshore nu dumpen?

In het nummer van 14 februari zet Beleggers Belangen de ontwikkelingen rond de smeergeldaffaire op een rijtje, uiteraard vooral uitgaande van de vraag wat dit voor de belegger betekent. Gelekte informatie De nieuwe onthullingen in de omkopingszaak kwamen vorige week op een uiterst ongelegen moment, namelijk een dag na de presentatie van - op zich niet onaardige – jaarcijfers. Uit gelekte informatie van een ex-medewerker van het oliebedrijf, bleek dat met de fraude veel meer geld gemoeid is dan eerder gedacht en ook in veel meer landen speelde. SBM Offshore had tot nu toe steeds gezegd dat er gefraudeerd was in één Afrikaans land. Die lezing kan de prullenmand in: in de gelekte interne rapportage worden zeven landen genoemd, en een totaalbedrag van $275 mln. Brazilië Opvallend is vooral dat de smeergeldaffaire ook in Brazilië speelt. Het nationale oliebedrijf van dat land, Petrobras, is een van de belangrijkste klanten van SBM Offshore. Met een fraudezaak in één enkel Afrikaans land zou SBM Offshore nog wel wegkomen; met gerommel in Brazilië een stuk moeilijker. Dat wekt de indruk dat SBM Offshore de betrokkenheid van Petrobras bewust geheim heeft willen houden. Al met al kunnen we concluderen dat beleggers bewust op het verkeerde been zijn gezet, wat natuurlijk een kwalijke zaak is. Los daarvan zullen de financiële gevolgen van de affaire groot zijn. Bij vergelijkbare affaires bij bedrijven als Tidewater Marine, Total en Yara waren de boetes grofweg vier tot vijf keer hoger dan het totale bedrag waarvoor gefraudeerd was. Dat zou voor SBM Offshore neerkomen op een schadepost van zeker $1 mrd. Dividend Zoals gezegd waren de jaarcijfers niet slecht. De omzet is fors gestegen en het orderboek van het bedrijf is behoorlijk gevuld. Een fikse tegenvaller was de mededeling dat SBM voor de komende twee jaar geen dividend uitkeert. Pas op de algemene aandeelhoudersvergadering in 2015 wordt dit besluit weer ter discussie gesteld. De dreigende megaboete, de negatieve beeldvorming en het uitblijven van dividend dragen allerminst bij aan de aantrekkelijkheid van het aandeel SBM Offshore. Kortetermijnbeleggers kunnen om die reden maar beter uitstappen. Wie een langere beleggingshorizon heeft kan de zaak nog even aanzien. De onderliggende resultaten zijn immers goed en het aandeel is momenteel laag gewaardeerd. Verder deze week in Beleggers Belangen: Acomo groeit in alle rust verder Heineken vecht tegen groeidaling Internet zet mediasector op scherp Daimler innoveert en expandeert Ook wekelijks op de hoogte blijven van de beste beleggingskansen? Neem een proefabonnement. Tien weken Beleggers Belangen voor een luttele investering van €10. Foto: Louis Vest (flickr.com)

