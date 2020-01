Column: decennium achter ons is gouden tijdperk

Net als vroeger, toen ik een kind was, is het ook nu mijn ’must do’-ding als ik in mijn geboorteland ben: klimmen naar een van de hoogste toppen van een berg in de buurt van mijn geboorteplaats. Eenmaal daarboven kan ik lang genieten van zowel de rust als het prachtige uitzicht tientallen kilometers ver. Ik ben geboren op de grens tussen laaggebergte en het Nederlands-achtige polderlandschap, vandaar ‘tientallen kilometers’.