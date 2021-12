Geen festivals voor volwassenen? Dan maar als exclusief kinderpartijtje

„Ook de ouders mogen mee feesten”, benadrukt mede-initiatiefnemer Marnix Eykhout van creatief programmeringsbureau Camperbaas. Al wijst hij er wel op dat ze dat volgens de huidige coronaregels slechts met maximaal vier vrienden mogen doen. De groepsgrootte van de kinderen is maximaal zestien.

Nu vrijwel alle evenementen weer aan banden zijn gelegd besloot Camperbaas om een collectief te smeden met andere creatieve makers uit de festivalbranche waarvan de activiteiten stil zijn komen te liggen. Samen met onder andere de kleurrijke vrije geesten van Mr Extravaganza, de creatieve programmeurs van Absurdia en de vega snackexperts van Karma Kebab organiseert het bureau nu kinderfeestjes omdat dat volgens de maatregelen wél kan.

Bekijk ook: Festivalsfeer in zomer zonder volksfeesten

Discocamper

Kinderen kunnen in de loods op het Amsterdamse NDSM-terrein proeven van de echte festivalsfeer. Zo worden ze ontvangen met een lichtshow en krijgen een festivalbandje om waarna ze uit diverse activiteiten kunnen kiezen waaronder rollerskaten, dansjes in de discocamper en twister spelen op een klimwand. De ouders kunnen karaoke zingen in de kroegcaravan, een hapje eten bij een foodtruck of een anderhalvemetersamenraving starten bij de ’sitting silent disco’.

Vrijwel alle activiteiten stonden al klaar in de loods die in normale tijden dienst doet als showroom voor bedrijven. Eykhout: „Nu alle evenementen weer aan banden zijn gelegd, hebben we besloten ons tijdelijk te richten op exclusieve kinderfeestjes.” En exclusief zijn de feestjes wel met een vanaf prijs van €750.

Al wijst Eykhout erop dat het neerkomt op €34,10 per persoon en dat dat voor een festivalkaartje niet eens zo’n hoog bedrag is. „Bovendien huur je voor dat bedrag de hele loods voor 3,5 uur. En na iedere acht feestjes bieden wij één gratis festival aan een kansarm gezin.