Nieuwe voorman LTO: ’Zomaar de veestapel verkleinen heeft geen zin’

Corona snijdt diep in boereninkomen

Het coronajaar heeft een flink gat geslagen in het inkomen in de land- en tuinbouw. Het gemiddelde inkomen komt in 2020 uit op €54.000. Dat is maar liefst €20.000 minder dan vorig jaar. Het economisch belang van de agrarische sector is nog nooit zo laag geweest als dit jaar.