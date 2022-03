Rabobank: weg uit Rusland na ’barbaars geweld’ in Oekraïne

Eerder noemde groepsdirectievoorzitter Wiebe Draijer de oorlog in Oekraïne al een ’schandvlek in onze geschiedenis’ en sprak van ’barbaars geweld’. Met DLL is Rabobank in Rusland vooral actief op het gebied van leasing van landbouwmachinerie in de agrarische sector. Eerder maakte de bank bekend voor in totaal €400 miljoen uit te hebben staan in Rusland, waarvan twee derde via DLL. Het overige derde deel van dit bedrag staat uit financiering van agrarische grondstoffen, energie en metalen.

Deze blootstelling was de afgelopen drie maanden al teruggebracht tot minder dan €300 miljoen, meldt de bank woensdag.

Hartverscheurend

In een persverklaring schreef groepsdirectievoorzitter Draijer eerder al geschokt te zijn door de beelden van de Russische invasie in het buurland. ,,Een kind te zien op de vlucht voor Russische granaten, de warme herinneringen van thuis achterlatend met onbekende bestemming: het is hartverscheurend. Deze oorlog is een schandvlek in onze geschiedenis. We zien de beelden van vluchtelingen, we zien de ontreddering, en voelen machteloosheid. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van dit barbaarse geweld, hun families en het Oekraïense volk.”

Bekijk ook: ING houdt bank open in Oekraïne en Rusland

Vluchtelingenopvang

De bank, die al enige tijd diverse filialen in het land sluit, zegt te gaan inventariseren welke leegstaande Rabokantoren beschikbaar kunnen worden gemaakt voor opvang van vluchtelingen. Medewerkers krijgen daarbij de ruimte om vluchtelingen te helpen. Daarbij belooft Rabobank geen geen transactiekosten in rekeningen te brengen bij overboekingen naar Oekraïne.

Van alle Nederlandse banken is alleen ING actief met een heuse divisie in Rusland. Deze zakenbank blijft vooralsnog gewoon open.