Google steekt z’n neus in de luiers van je kind

Een zusterbedrijf van de zoekmachinegigant werkt met luierfabrikant Pampers aan een luier-met-sensor die bijhoudt wanneer de kleine geplast of gepoept heeft, en hoe goed hij of zij slaapt, meldt de Financial Times. Is het tijd om de luier te verschonen, dan krijgen de ouders daar een melding van op hun smartphone. Ook kunnen ze op langere termijn bijhouden hoe hun kind zich ontwikkelt.

Procter & Gamble, het moederbedrijf van Pampers, ziet de omzet en winst op babyproducten al een tijdje teruglopen. Tegelijkertijd zijn millennials, de twintigers en dertigers die nu beginnen met het stichten van een gezin, geobsedeerd door het in de gaten houden van hun kroost. De markt daarvoor is de afgelopen twee jaar met naar schatting 18% gegroeid.

Privacy-activisten maken zich zorgen over „de grote risico’s” die ouders lopen door data over hun baby aan de Google-zuster door te geven. De slimme luiers komen dit najaar op de Amerikaanse markt.