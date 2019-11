Nederlands MediaMonks groeit via Indiaas reclamebedrijf

Dat melden de bedrijven woensdagmiddag. Bedragen maken zij daarbij niet bekend.

MediaMonks, eigendom van S4 Capital van Sorrell, opende dit jaar een kantoor in India. Vijftig medewerkers van het bureau WhiteBalance gaan samen met personeel van MediaMonks, dat inmiddels tien kantoren telt, waaronder in Amsterdam en Hilversum.

In augustus nam Sorrell al het Amsterdamse influencers-agentschap IMA over via het markerting- en reclamebureau Mediamonks.

Het Hilversumse Mediamonks is sinds een jaar in handen van sir Martin Sorrell (73), de reclame-tycoon uit Groot-Brittannië die na klachten opstapte bij zijn eigen wereldwijd actieve reclamebureau WPP. Sorrell telde €300 miljoen voor Mediamonks neer.