Marks & Spencer uit de FTSE 100-index

M&S staat al tijden onder druk. De degradatie naar de FTSE 250-index volgt omdat M&S met zijn huidige beurswaarde niet meer voldoet aan de drempel om in de index te worden opgenomen. De FTSE 100-index bevat de grootste Britse beursgenoteerde bedrijven gerangschikt op marktwaarde.

De verwijdering van M&S werd al verwacht en na het sluiten van de beurs in Londen bekendgemaakt tijdens een periodieke herziening van de beurs. Ook Micro Focus International en Direct Line Insurance Group zakken af naar de FTSE 250-index. Hikma Pharma, Meggitt en Polymetal International worden juist opgenomen in de FTSE 100. De stap wordt later deze maand, op 23 september, effectief.