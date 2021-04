Pensioenfondsen in de lift, mijn pensioen dus ook?

Premium Columns

Gun werknemers AOW na 45 jaar arbeid

Stel je voor dat je 63 jaar bent en als stratenmaker, sjorder in de haven of stukadoor werkt. Je bent opgegroeid in een arm gezin waar vroeger geen geld of kans was om een dure studie te volgen. Op je 16e begon je aan je eerste baan en inmiddels werk je dus al meer dan 47 jaar. Iedere dag kom je met...