Google aangeklaagd in VS om vermeend Play Store-monopolie

De aanklacht stelt dat Google een monopolie heeft op de markt voor de distributie van apps voor het Android-besturingssysteem, dat het zelf bezit en ontwikkelt, en dat door de meeste smartphones ter wereld wordt gebruikt. Google zou de voorkeur geven aan de eigen app-winkel Play Store boven andere app-winkels die beschikbaar zijn op Android-apparaten, waardoor de techgigant gebruikers van Android-apparaten meer keuze en innovatie zou onthouden, evenals aanzienlijk lagere prijzen voor mobiele apps.

Tevens beschuldigt de groep staten Google ervan app-ontwikkelaars te verplichten om Google Billing te gebruiken bij het verkopen van in-app digitale inhoud via apps die zijn gekocht via Google’s Play Store. Daardoor zouden app-gebruikers gedwongen worden voor onbepaalde tijd tot wel 30 procent commissie te betalen.

Bekijk ook: Zo belemmert Google volgens Brussel al zijn concurrenten

’Poortwachter van onze digitale apparaten’

„Google heeft jarenlang gediend als de poortwachter van het internet, maar de laatste tijd is het ook de poortwachter van onze digitale apparaten geworden”, zei de New Yorkse procureur-generaal Letitia James in een verklaring. „Daardoor betalen we allemaal meer voor de software die we elke dag gebruiken. Wederom zien we dat Google zijn dominantie gebruikt om de concurrentie miljarden dollars winst illegaal te onthouden.”

De groep verzocht de rechtbank om het illegale gedrag van Google te stoppen en een concurrerende marktplaats te herstellen. De staten trachten ook schadeloosstelling voor consumenten te verkrijgen middels schadevergoedingen en terugbetaling voor ongerechtvaardigde winsten, naast civielrechtelijke sancties.

Bekijk ook: Cloud lijkt soms op Hotel California

Voorkeursbehandeling in zoekresultaten

Google is al het doelwit van een historische federale anti-trustklacht die in oktober 2020 werd ingediend. In die zaak richt de federale overheid zich op speciale overeenkomsten en andere zakelijke praktijken die het bedrijf aanwendt om zijn dominantie in online zoeken te behouden. In december 2020 hebben meer dan 40 openbare aanklagers Google aangeklaagd omdat het bedrijf zijn eigen producten en diensten een voorkeursbehandeling zou geven in de zoekresultaten.