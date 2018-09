Markten houden vertrouwen in Italië

De rente op 10-jarige Italiaanse staatsobligaties zakte vrijdag in de middaghandel tot 3,68 procent. Daarmee staat de rente nu op het laagste niveau sinds februari 2006. Tijdens de Europese schuldencrisis liep de Italiaanse rente nog op tot het onhoudbaar geachte niveau van ruim 7 procent. De dalende rente op de staatsobligaties wijst op een toename van de waarde ervan en van de vraag van beleggers naar het schuldenpapier.

In Rome bood premier Enrico Letta vrijdag zijn ontslag aan. Hij wordt naar verwachting opgevolgd door zijn partijgenoot en rivaal Matteo Renzi. Eerder op de dag werd bekend dat de Italiaanse economie na jaren van krimp in het laatste kwartaal van 2013 met 0,1 procent is gegroeid.

Vertrouwen Spanje

Volgens analisten leeft in de markten het vertrouwen dat Renzi doortastender zal zijn met economische hervormingen dan Letta. ,,Het nieuws is, op zijn minst op de korte termijn, positief'', zei een analist van de Belgische bank KBC tegen persbureau Bloomberg. ,,Of het de rente nog veel verder kan laten dalen is echter de vraag.'' Het positieve sentiment zou snel kunnen verdwijnen als Renzi er niet in slaagt de huidige regeringscoalitie overeind te houden.

Niet alleen de Italiaanse rente ging vrijdag stevig omlaag, ook Spanje kreeg meer vertrouwen van beleggers. De rente op 10-jarige Spaanse staatsleningen zakte tussentijds tot 3,6 procent. Dat is het laagste niveau sinds maart 2006.