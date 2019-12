Afzetprijzen industrie gelijk

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Een vat ruwe North Sea Brent was goedkoper dan vorig jaar. De prijzen in de aardolie-industrie en de chemische industrie waren dan ook lager. In de meeste overige bedrijfsklassen, zoals de machine-industrie en de auto-industrie, lagen de prijzen hoger.

Vergeleken met oktober zijn de afzetprijzen van de industrie met 0,1 procent gedaald. De prijzen op de binnenlandse markt namen met 0,1 procent af, terwijl die op de buitenlandse markt ongeveer gelijk bleven.

Producentenvertrouwen

Het statistiekbureau kwam ook met gegevens over het producentenvertrouwen naar buiten, over de maand december. Die veranderde nauwelijks ten opzichte van een maand eerder en kwam uit op een niveau van 2,9. De ondernemers waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid, maar positiever over de orderpositie en de voorraden.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5.