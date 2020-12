Meer mensen met betalingsproblemen na afbouw coronasteun

Volgens het Verbond leidt de coronacrisis op dit moment niet tot extra betalingsproblemen bij verzekeringen, maar bereidt de sector zich daar wel op voor. „We verwachten meer mensen met betalingsproblemen als bijvoorbeeld de steun aan zzp’ers wegvalt, of als nog meer mensen hun baan kwijtraken. Ook wordt nog een hausse aan faillissementen verwacht volgend jaar”, legt Bert Sonneveld, manager marketing en acceptatie van De Vereende uit.

Een van de problemen die ontstaat bij betalingsproblemen is dat mensen alleen de verplichte betalingen nog voldoen, aldus Sonneveld. Daar horen verzekeringen meestal niet bij en dus merken verzekeraars door het uitblijven van betalingen vaak als eerste of er iets mis is in iemands financiële situatie, aldus Sonneveld.

Verzekeringen

Ruim 90% van de Nederlanders heeft een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering, maar deze zijn niet verplicht, aldus Sonneveld. Mensen die een schuldhulptraject ingaan, moeten deze afsluiten om te voorkomen dat er nog meer schulden ontstaan. „Anders kan zo een nieuwe schuld ontstaan”, aldus Sonneveld.

Maar niet iedereen die in een schuldtraject zit of heeft gezeten, wordt zomaar geaccepteerd door een reguliere verzekeraar. Om dat probleem het hoofd te bieden, geeft De Vereende mensen met schulden 30 tot 40 procent korting op de premie van aansprakelijkheids- en inboedelverzekeringen.

Maatwerk, sneller treffen van regelingen, doorverwijzen naar schuldhulp en goede afspraken over incasso’s moeten verder als vangnet dienen, hopen de verzekeraars. Ook over de communicatie tussen klant en verzekeraar zijn afspraken gemaakt. „Dat het zo duidelijk mogelijk is wat de consequentie van niet betalen is, want dat gebeurt nog onvoldoende”, aldus Sonneveld. Ook moeten incassobureaus die voor verzekeraars werken zich aan deze afspraken houden.