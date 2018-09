Flinke expansie Affligem

Nu is het nog maar te krijgen in 11 landen. De landen die worden toegevoegd liggen in Europa. Later zal het bier ook in de Verenigde Staten en in een paar Aziatische landen verkrijgbaar worden. Het merk zal bovendien een make-over krijgen.

Affligem is een internationale hit van Heineken. In de afgelopen jaren steeg de export van Affligem al met 19% per jaar.