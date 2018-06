Minder werk voor zzp’ers

In het laatste kwartaal vorig jaar daalde nagenoeg in alle vakgebieden de bemiddeling van zzp’ers. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor voor de detacheringsbranche van adviesbureau PwC, waar de belangrijkste Nederlandse detacheringsbureaus aan deelnemen

De omzet van detacheerders daalde met 2% ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam vooral door een duikeling met 17% in het segment bemiddeling van zelfstandigen. De omzet uit bemiddeling van eigen personeel steeg juist met 4%.

Volgens Martin Bond van PwC zijn opdrachtgevers door de nieuwe wet voor zzp’ers terughoudender om zelfstandigen in te huren: „Veel opdrachtgevers nemen liever het zekere voor het onzekere en kiezen voor het stopzetten van de inhuur van zzp’ers via detacheringsbureaus totdat de onzekerheid is weggenomen. Ook horen we in de markt dat veel zzp’ers weer in dienst treden bij detacheringbureaus.”