Benzineprijs omlaag nu OPEC kraan open draait

Van augustus op september is de hoeveelheid olie op de markt met 160.000 vaten per dag toegenomen, zo bleek uit tellingen waar Reuters de hand op legde. Met minder vraag en meer aanbod zakt de prijs op de termijnmarkt voor latere levering.

Van april tot en met juni liep die vraag nog op. De termijnmarktprijs van Brentolie, de basis voor Europese benzine- en dieselprijzen, daalde dinsdag al met 4,3% na het snel oplopen van het aantal coronabesmettingen. Dit was de grootste daling in twee weken, begin september kostte een vat nog $5 meer. Ook donderdag zete het verval door.

Amerikaanse WTI-olie werd ook 5% goedkoper. Olie-import vanuit Japan, de vierde opkoper in de wereld, bleek over de maand augustus met 25% afgenomen.

Meer aanbod Libië

Onrust droeg bij aan de daling. In het olierijke Midden-Oosten overleed deze week regeringsleider sjeik Sabahal-Ahmed al-Sabah (91) van Koeweit, die vanwege zijn bemiddelingsrol in het Midden-Oosten lang gezag genoot. Kroonprins sjeik Nawaf, de 83-jarige halfbroer van het lid van de 260 jaar oude koninklijke familie dat na een ziekbed sinds juli overleed in een ziekenhuis in het Amerikaanse Rochester, nam de leiding over in de olienatie en lidstaat van oliekartel OPEC.

Discussies over de definitieve opvolging in de top van de belangrijke oliestaat, die nauwe banden onderhoudt met de Verenigde Staten, zijn daarmee niet voorbij, aldus oliehandelaren.

De hoofden van ’s werelds grootste handelshuizen stelden daarnaast tegen Reuters een matig herstel van de vraag naar olie te voorzien, met vlakke prijzen in de komende maanden en mogelijk zelfs jaren. Het vliegverkeer is nog nauwelijks op gang gekomen, de vraag naar kerosine blijft liggen.

Het aanbod vergrootte tegelijkertijd. Het olieveld Sarir in Libië werd na maanden stilstand vanwege een burgeroorlog heropend, zo bevestigde de directeur van Arabian Gulf Oil Company. Het land behoort met vorig jaar ruim een miljoen vaten olie per dag tot de middelgrote producenten.

Oliehandelaren keken voor de neergang ook naar het naderende debat vannacht om 03:00 uur tussen presidentskandidaat Joe Biden en de zittende president Donald Trump.

Ook een oplaaiend conflict in de regio Nagorno-Karabach versterkte volgens handelaren de verkoopreeks, nadat Armenië Turkije ter verantwoording riep wegens bemoeienis in interne zaken, en er een militair vliegtuig werd neergehaald. Turkije ontkende iedere betrokkenheid.

Overlijden oliebaas Sabahal-Ahmed al-Sabah

In Noorwegen stond bovendien een staking van oliewerkers op stapel, hun productie is goed voor het equivalent van 900.000 vaten olie per dag.

Analisten liepen vooruit op nieuwe cijfers van API, het American Petroleum Institute, dat zijn voorraad met waarschijnlijk met 1,4 miljoen vaten olie ziet uitbreiden.