Uit de politieke kast op kantoor: ’Gelukkig had ik al krediet opgebouwd’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Politieke voorkeur mag van de wet geen rol spelen bij ontslag of een sollicitatie. Ⓒ Getty Images

Je mag niet discrimineren op grond van ras of seksuele voorkeur, gebiedt artikel 1 van onze Grondwet. Minder bekend is dat hetzelfde artikel ook discriminatie vanwege ’politieke gezindheid’ verbiedt. Ook op de werkvloer. „Men was wel even verrast toen ik uit de politieke kast kwam”, zegt Johan Dessing, lijsttrekker van Forum voor Democratie bij de aanstaande Statenverkiezingen.