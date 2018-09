TUI verkleint verlies

Het Duitse bedrijf verkleinde het nettoverlies in de 3 maanden tot en met 31 december met 22 procent op jaarbasis tot 108,7 miljoen euro. Het operationele verlies was echter vrijwel onveranderd op 140,6 miljoen euro. Door ongunstige wisselkoerseffecten daalde de omzet met 2,9 procent tot 3,4 miljard euro. Desondanks rekent het bedrijf op een omzetgroei van 2 à 4 procent in het boekjaar 2013/2014.

TUI Travel deed op 6 februari een onderliggend operationeel verlies uit de doeken van 108 miljoen pond, een reductie van 6,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.