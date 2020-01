’Shell wil Amerikaanse raffinaderij verkopen’

De raffinaderij, gelegen ten noorden van Seattle, kan ongeveer 144.000 vaten per dag aan ruwe olie verwerken. Shell zelf heeft nog niet op het bericht gereageerd. Het Brits-Nederlandse concern heeft eerder wel toegezegd in 2019 en 2020 meer dan 5 miljard dollar per jaar aan bezittingen van de hand te doen.

