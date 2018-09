Bijna een vijfde minder faillissementen

Vorige maand gingen 954 bedrijven en instellingen bankroet tegen 1162 in januari vorig jaar. Toen was er sprake van een recordaantal faillissementen van bijna 13.000. In juli stond de teller op 1201, het hoogste aantal in 1 maand in de afgelopen 2 jaar. Sindsdien is het aantal faillissementen gestaag gedaald, aldus de website.

In de transportbranche verminderde het aantal faillissementen in januari met ruim 37 procent; in het wegtransport bedroeg de daling bijna 50 procent en in de bouw 32 procent.

De horeca zag het aantal faillissementen in de eerste maand van het jaar juist met bijna 60 procent stijgen tot 75. ,,Dat is het hoogste aantal in de afgelopen 2 jaar. Er gingen zowel flink meer cafés en restaurants als meer hotels over de kop'', aldus Faillissementsdossier.