'ArcelorMittal overweegt overname Ilva'

Ilva, dat levert staal aan onder meer de auto-, machine- en scheepsindustrie, ligt in eigen land flink onder vuur in verband met vervuiling rond de fabriek in Taranto. De regering heeft het bedrijf onder curatele gesteld en het opdracht gegeven het terrein te saneren. De kosten daarvan worden geschat op circa 3 miljard euro.

Er zouden meer partijen geïnteresseerd zijn in een overname van het aangeslagen staalbedrijf, dat nu in handen is van de zakenfamilie Riva. Bronnen spraken van belangstelling van Chinese en Russische, maar ook Italiaanse branchegenoten.