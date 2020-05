Renault schrapt 15.000 banen

Renault zal op vrijdag zijn definitieve herstructureringsplannen bekendmaken. De Franse automaker zit in hevige problemen. De Franse minister Bruno le Maire (Financiën) zei eerder deze week zelfs te vrezen voor het voortbestaan van het bedrijf.

De resultaten van de autofabrikant zitten in een vrije val. Renault boekte in 2019 een verlies van €141 miljoen, terwijl 2018 nog met een winst van €3,3 miljard werd afgesloten. Daarnaast is de autobouwer nog eens keihard geraakt door de coronocrisis. Zowel de productie als de verkoop is stilgevallen.

Sluiting fabrieken

Renault wil met de reorganisatie voor €2 miljard in de jaarlijkse kosten snijden. Om dat te bereiken zal een aantal fabrieken worden gesloten en gaat de productie van 4 miljoen naar 3,3 miljoen.

Sluiting van fabrieken ligt erg gevoelig in Frankrijk. Dinsdag heeft premier Macron nog een steunpakket van €8 miljard voor de Franse auto-industrie gepresenteerd. De Franse staat heeft een aandeel van 15% in Renault. Le Maire, minister van Financiën, liet zich eerder deze week al negatief uit over een eventuele sluiting van Franse fabrieken.

Alliantie

De productieverlaging past wel in de nieuwe strategie die de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi afgelopen woensdag presenteerde. Daarin wordt ook nadrukkelijk gesteld dat efficiency en kostenbesparingen belangrijker zijn dan het productievolume.

Nissan zal zich daarbij grotendeels terugtrekken uit Europa en zich vooral richten op China, Noord-Amerika en Japan. Renault moet Europa, Rusland, Zuid-Amerika en Noord-Afrika veroveren en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland zijn voor Mitsubishi.

Het Frans-Japanse koppel heeft tevens afgesproken dat er per productsegment één moedervoertuig wordt ontworpen door het leidende merk en dat de andere partners daarbij aanhaken met volgwagens. Deze aanpak moet 40% besparingen opleveren in de ontwikkeling van nieuwe modellen.

Nissan krijgt na 2025 de leiding in het C-SUV-segment, terwijl Renault dat zal doen in het B-SUV-segment in Europa. Mitsubishi wordt verantwoordelijk voor de plug-in hybrid (PHEV) en de grotere SUV-modellen.

Nissan diep in het rood

Ook met Nissan gaat het niet goed. De Japanners schreven over het gebroken boekjaar dat in maart eindigde een verlies van 671 miljard yen, bijna €5,7 miljard. De omzet daalde met bijna 15% tot €84 miljard.

Nissan liet tijdens de presentatie van de jaarcijfers donderdag weten voor zo’n €2,5 miljard in eigen vlees te snijden. Zo sluiten de Japanners hun fabriek in Barcelona, waar drieduizend mensen werkzaam zijn.