Renault schrapt wereldwijd 15.000 banen

Renault heeft veel last van de coronacrisis, waardoor de vraag naar nieuwe auto's is ingezakt. Het bedrijf wil dan ook zijn kosten met 2 miljard euro per jaar verlagen, blijkt uit de plannen. Dat komt neer op ongeveer een vijfde van alle vaste kosten die de automaker heeft.

Als gevolg van de plannen wordt een aantal fabrieken gesloten. De productiecapaciteit gaat daardoor omlaag van 4 miljoen voertuigen per jaar naar 3,3 miljoen voertuigen per jaar.

Eerder deze week kondigden Renault en alliantiepartners Nissan en Mitsubishi een nieuwe strategie voor het samenwerkingsverband aan. Daarbij worden meer voertuigen gezamenlijk ontwikkeld en richten de drie bedrijven zich op andere regio's.