Tennet vraagt schatkist om extra miljarden

Het bedrijf het het eigen vermogen nodig vanwege haar investeringsprogramma voor de komende tien jaar van €35 miljard aan aansluitingen van windmolenparken op de Noordzee en verzwaringen van het elektriciteitsnetwerk in Nederland en Duitsland.

Schatkist

De afgelopen jaren ontving Tennet al injecties van respectievelijk €150, €350 en €280 miljoen uit de schatkist, in 2020 staat onder voorbehoud nog eens een overschrijving van €410 miljoen gepland.

Tennet heeft het eigen vermogen nodig om op de kapitaalmarkt met obligatieuitgiftes te kunnen lenen, zonder zijn schuld-eigen vermogenverhouding te ver te laten zakken.

Cfo Otto Jager zei daar dinsdag in een persbericht over: „Als wij onze sterke kredietbeoordelingen willen behouden, hebben we de komende vijf jaar naar verwachting echter nog eens € 2 à 3 miljard aan eigen vermogen nodig. Wij onderhouden een constructieve dialoog met onze aandeelhouder, het Nederlandse ministerie van Financiën, om te kunnen bepalen wat de beste weg voorwaarts is.”

Bekijk ook: Energierekening bron van frustratie