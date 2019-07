Wall Street noteert kleine plus bij opening

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine plussen aan de handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van onder meer Microsoft en American Express. Verder blijven de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China en de spanningen met Iran boven de markt hangen, en uitte president Donald Trump weer eens kritiek op het rentebeleid van de Fed.