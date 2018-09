'Garuda wil meer Airbussen kopen'

Het zou gaan om de koop van mogelijk tien extra toestellen. Garuda heeft al 18 A330's in zijn vloot. Ook is Garuda bezig een beslissing te nemen over de aanschaf van andere toestellen, aldus de ingewijden. Het zou daarbij gaan om de keuze tussen de A350 van Airbus of de 787 Dreamliner van Boeing.

Vorig jaar kondigde Garuda aan tot en met 2025 mogelijk 250 nieuwe vliegtuigen te gaan kopen om in te springen op de groeiende vraag naar luchtreizen in Zuidoost-Azië. Naar verluidt bestudeert het bedrijf ook de aankoop van de superjumbo A380.