Premium Het beste van De Telegraaf

Getest Slimme gordijnen die de zon laten schijnen

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Hé Google, Sesam open u! Ⓒ Getty Images

Geinig, handig of exces van de consumptiemaatschappij? De meningen over automatische gordijnen zijn bepaald niet zo eenduidig als de functie van het product. We testten een setje van het Nederlandse merk Slide.