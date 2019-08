'Meer plaatsingen Adyen-stukken op til'

Van der Does en Schuijff verkochten 497.041 aandelen aan institutionele beleggers voor een prijs per stuk van 622 euro. De verkoop zegt volgens de oprichters niets over hun kijk op Adyen, maar is bedoeld om hun beleggingsportefeuille diverser te maken.

KBC wijst erop dat veel van de Adyen-aandelen nog in handen zijn van durfkapitalisten en private-equityfirma's die voor de beursgang hebben geïnvesteerd in het bedrijf. Zo hebben Pentavest en General Atlantic bijna 13 procent in handen. Analisten van de Belgische bank verwachten op korte termijn meer plaatsingen van aandelen vanuit die hoek.

KBC hanteert een reduce-advies voor Adyen, bij een koersdoel van 605 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 09.25 uur 0,7 procent lager op 639,40 euro.