Waarde Surinaamse munt onder druk

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) probeert de munt te stabiliseren. Zij hanteert tot nu toe een officiële koers van 7,52 Surinaamse dollar tegenover een enkele Amerikaanse dollar.

Vrijdag erkende de nieuwe voorzitter van centrale bank, Maurice Roemer, tegenover ondernemers en banken dat de Surinaamse munt het zwaar heeft. ,,De vraag is wel of de koers verdedigbaar is met wat nu aan de hand is”, zo meldde de Roemer volgens Surinaamse media. Daarmee hield hij een devaluatie van de munt voor mogelijk.

Straatprijs

Op straat wordt een wisselkoers van 9,5 tot 10 Surinaamse dollars per Amerikaanse dollar gehanteerd. Roemer stelde tijdens de bijeenkomst voor met banken en ondernemers te proberen de prijsinflatie te beperken.

De centrale bank wil met nieuwe ingrepen een ‘evenwichtsprijs’ bereiken, en zoekt daarbij steun van de belangrijkste Surinaamse organisaties om de koopkracht van de Surinaamse dollar te verdedigen, zo meldt De Ware Tijd.

Alle betrokken partijen hebben vrijdag volgens de media ook afgesproken om zich te onthouden van acties die kunnen bijdragen aan speculatie die de waarde van de munt nog meer kunnen raken.