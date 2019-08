'Solide resultaten HAL'

Amsterdam - Investeerder HAL is met een solide set cijfers naar buiten gekomen. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een reactie op het handelsbericht van de onderneming. Dat de winst voor HAL de voorbije maanden hoger uitviel kwam voor een groot deel door de verkoop van IEV Group, benadrukken de kenners. Daarnaast kampte de onderneming een jaar eerder met een stevige afschrijving op zijn belang in Boskalis.