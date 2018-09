Amerikanen namen meer krediet op in december

Het consumentenkrediet groeide in december met 18,8 miljard dollar (13,8 miljard euro), na een toename met 12,4 miljard dollar in november. De stijging is veel sterker dan verwacht; door persbureau Bloomberg gepolste economen hadden gemiddeld een toename van 12 miljard dollar voorspeld.

